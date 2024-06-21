Сочи, Краснодарский край, 21 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. С 18 по 21 июня 2024 года крупный деловой форум «Движение» в юбилейный, пятый раз объединил тысячи профессионалов строительной отрасли, экспертов и риелторов со всей страны и ближнего зарубежья.

AVA Group LeePrime residences представил премиальные апартаменты в Роза Хутор

В рамках двух деловых площадок, «кластер риелторов» и «кластер девелоперов и строителей», с практическими кейсами на актуальные темы выступили топ-менеджеры ведущих компаний отрасли и бизнес-тренеры.

Специалисты компании LeePrime Group повышали компетенции и делились собственным опытом на 30 профильных и тематических секциях, где за три дня выступили десятки экспертов профильных и смежных сфер отрасли.

В рамках «Движения» LeePrime Group представила девелоперам премиальные апартаменты на курорте Роза Хутор — LeePrime residences. Гости и партнеры высоко оценили сервис, дизайн, планировочные решения и локацию проекта в рамках экскурсий на объект.

В первый день в ресторане Brunello был организован закрытый прием для брокеров, работающих в премиальном сегменте, где гости форума могли обсудить сотрудничество и обменяться мнениями о проекте.

Завершилась неделя признанием экспертного сообщества: двумя дипломами в сегменте премиальной курортной недвижимости от федеральных премий Urban Awards и Real Estate Property.

Реклама. ООО «УКИФ «Профит» Д. У. ЗПИФ комбинированный Роза-Актив». Erid: LjN8KWub3