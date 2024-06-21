Пекин, 21 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Китай ввёл санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном 21 июня на его сайте.

WOJTEK JARGILO/EPA/ТАСС

Отмечается, что продажа Соединёнными Штатами оружия Тайваню серьёзно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике. Также это решение, по словам китайских дипломатов, является серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

«Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin», — сказано в заявлении.

Так, Пекин включил в санкционный список компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Кроме того, под санкции попали сотрудники компании: генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет, главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон, а также финансовый директор Джей Малаве.

Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории КНР, а попавшим под санкции лицам запрещён въезд на территорию КНР.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 млн долларов. Кроме того, Госдеп одобрил продажу беспилотников ALTIUS 600M-V на 300 млн долларов.

Британское издание Financial Times накануне принятия этого решения писало, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле прошлого года заявил, что Соединённые Штаты предпринимали попытки спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, в интервью журналу Time заявил, что не исключает использования американских Вооружённых сил для их размещения на Тайване и в акватории, но решение будет зависеть «от обстоятельств».

Отношения между Китаем и США вновь обострились из-за визита делегации американских конгрессменов на Тайвань в мае 2024 года. Глава министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчёркивал, что таким образом Вашингтон грубо нарушает принцип «одного Китая», осуждающий вмешательство американских властей в дела острова.