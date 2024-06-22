Москва, 22 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Организация «Русская община» не имеет никакого отношения к угрозам владелице кофейни в Люберцах, выгнавшей в феврале участников СВО. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой заявил глава «Русской общины» Андрей Ткачук.

Кадр из видео

По словам общественника, после резонанса, вызванного отказом владелицы кофейни Алёны Бойко-Полякевич в Люберцах в обслуживании участников спецоперации, дружина общины в составе 20 человек пришла в кафе, чтобы побеседовать с девушкой. Ткачук подчеркнул, что любые формы насилия запрещены в организации. Более того, в составе дружины есть специальный человек, который, в случае чего, вызывает полицейских и объясняет им, что произошло. Однако по прибытии в кафе владелицы не оказалась на месте, и общественники ушли, заявил Ткачук.

Вместе с тем он прокомментировал видео, на котором неизвестный угрожает бариста и посетителю кофейни, упоминая в разговоре «Русскую общину».

«А эти два перца, которые попали на видео, появились в кафе на следующий день или через день. Мы их вычислили. Тот из них, кто больше всего разговаривал, никогда не состоял в общине. Это вообще какой-то местный провокатор, на районе его все знают. А второй человек вообще его не знал. Он случайно зашёл в кафе в этот момент», — пояснил Ткачук.

Он добавил, что второй человек на видео многократно звонил в общину и доказывал, что оказался в кафе случайно, попросив организацию убрать публикации о нём.

«Более того, «Русская община» сразу написала, что к угрозам владелице кафе она не имеет никакого отношения. Да и люди, которые били посуду на Ставрополье, тоже потом извинялись. В этом смысле у нас никаких проблем нет», — подчеркнул общественник.

Ткачук также заверил, что не организовывал акций давления ни в отношении главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой, ни в отношении агентства в целом.

Полную версию интервью читайте и смотрите на сайте ИА Регнум.

Как передавало ИА Регнум, история с выгнавшей участников СВО хозяйкой кофейни произошла в феврале этого года. После общественного резонанса Бойко-Полякевич оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Правоохранители установили, что женщина похвасталась в соцсетях тем, что выгнала из своего кафе бойцов СВО.

Позже Следственный комитет России сообщил, что в отношении девушки возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В ведомстве также отметили, что заявители попросили проверить владелицу кафе на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Вместе с тем источник агентства ИА Регнум сообщил, что брат и отец Бойко-Полякевич являются участниками спецоперации на стороне России. Также собеседник рассказал, что Алёна благодарна многим бойцам СВО, в особенности тем, кто спас её бабушку, живущую в Донбассе, после обстрела ВСУ. При этом девушка неоднократно нелестно высказывалась о спецоперации в соцсетях.

По словам близких, Алёна ничего не имеет против российских военных, а скандальный случай с требованием к бойцу покинуть кофейню и последующим хвастовством об этом в соцсетях — просто реакция на поведение конкретного военного.

Позже, в начале марта, появилась видеозапись, как некий мужчина, представившийся общественником, заходит в кафе и начинает угрожать бариста, которая никакого отношения к конфликту Алёны и бойца СВО не имеет.

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В беседе с агентством близкие рассказали, что около подъезда Алёну всегда кто-то поджидал, поэтому она ночевала у друзей. Также родственники благодарят сотрудников полиции, которые обеспечили безопасность хозяйки в то время, когда ей постоянно угрожали.