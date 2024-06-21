Москва, 21 июня, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Говоря о том, что России незачем бояться и надо идти до конца, президент Владимир Путин имел в виду проведение специальной военной операции и достижение всех поставленных в СВО целей, заявил журналистам 21 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Владимир Путин

Днём ранее в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам Путин заявил, что западные страны хотят добиться стратегического поражения России на поле боя, а для РФ это означало бы прекращение государственности и конец тысячелетней истории. В связи с этим встаёт вопрос, зачем тогда России бояться и не лучше ли идти до конца, отметил президент.

«Естественно, (идти до конца. — Прим. ред.) в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ходе беседы с журналистами в Ханое глава государства также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но этого не хочет киевский режим, поскольку не желает проводить выборы. Россия не просит ничьей помощи в проведении СВО, сказал также Путин.

Ранее президент отмечал, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто игнорируя мирные инициативы и прямо заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. Запад постоянно поднимает градус эскалации, надеясь, что Россия в определённый момент испугается, сказал президент 20 июня.

18 июня глава государства заявил, что уверен в победе России. Как всегда было в истории, в годы испытаний российское общество демонстрирует сплочённость, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным предками, подчеркнул Путин.