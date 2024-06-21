Москва, 21 июня, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий носить чуждую культуре народа одежду, в том числе сатр и хиджаб. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба главы государства.

РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Закон «Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» — один из 35 документов, подписанных президентом. Отмечается, что он направлен на защиту «подлинных ценностей национальной культуры», противодействие суевериям и предрассудкам, излишествам и расточительности, повышение духовности и социально-экономического уровня жизни народа.

В марте 2024 года на встрече с общественными и религиозными деятелями Рахмон назвал одной из актуальных проблем подражание чуждой культуре в одежде, а именно — ношение сатра и хиджаба. Он подчеркнул, что культурное отчуждение подрывает самобытность нации.

Глава государства призвал избегать проникновения чуждой религиозной одежды и призвал разработать национальную таджикскую одежду, которая отвечала бы этическим потребностям и вере таджикских женщин. Это необходимо для защиты национальных ценностей, пояснил он.

В мае и июне нижняя и верхняя палаты Таджикистана приняли поправки к закону, предусматривающие запрет на ввоз, продажу и ношение культурно чуждой одежды.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Рахмон, обращаясь к согражданам с посланием по случаю праздника Фитр, призвал проявлять политическую бдительность, не пятнать честь своего народа и воспитывать детей так, чтобы их не смогли использовать заинтересованные силы. Он напомнил о древней и богатой культуре таджикского народа и попросил избегать излишеств и расточительства при подготовке к празднествам.