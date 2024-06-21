Москва, 21 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Мигранта, который домогался до одиннадцатилетней школьницы в лифте в Коммунарке, депортировали из России. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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19 июня в полицию обратилась 34-летняя мать девочки. Женщина пожаловалась полицейским на неизвестного мужчину, который приставал к её дочери в лифте дома на Бачуринской улице в Москве, когда девочка возвращалась домой с прогулки.

«По словам заявителя, несовершеннолетняя ехала на лифте домой с двумя женщинами и мужчиной кавказской внешности. Когда женщины вышли, неизвестный мужчина приблизился к кнопкам лифта, нажал одну из них, а затем дотронулся своей рукой до губ девочки, проведя пальцем от губы по щеке. Несовершеннолетняя отошла от мужчины и сказала, чтобы он её не трогал, он ответил что-то на иностранном языке. Когда лифт остановился, девочка вышла, а мужчина проследил, куда она пошла», — рассказал собеседник агентства.

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О случившемся напуганная школьница рассказала родителям, после этого мать девочки обратилась в полицию с просьбой разыскать мужчину. Его личность установили по камерам видеонаблюдения в подъезде. Уже на следующий день мужчину задержали и депортировали из страны.

«Его депортировали ещё вчера, теперь я и моя дочь можем быть спокойны», — сообщила мать школьницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали иранца, пристававшего к 12-летней девочке в лифте. Школьница пожаловалась на это матери, женщина тут же заявила в полицию.

17 июня Правительство России поддержало законопроект, который вводит режим высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории РФ. 14 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал проект о праве полиции выдворять иностранцев. В предложенном законопроекте предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел правом назначать административное выдворение.