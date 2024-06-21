Санкт-Петербург, 21 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Ученик девятого класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что у дома 4 между девятиклассником и учеником 7-го класса возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нападавший сразу же скрылся с места происшествия. Но уже вечером того же дня сотрудники уголовного розыска задержали подростка в подъезде дома. Подозреваемого доставили в отдел полиции, материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

10 июня на остановке общественного транспорта в Красноярском крае подросток жестоко избил 11-летнего мальчика, пока его знакомые снимали всё на камеру. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года тренер по боксу избил 12-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Московской области. Тренеру не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал с ними ругаться и в какой-то момент напал на мальчика и начал его избивать. От более серьёзных травм ребёнка спас прохожий.