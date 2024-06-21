Дело призывавшей убивать русских детей Трояновой* направили в СК
Дело призывавшей убивать русских детей Трояновой направили в СК
Москва, 21 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет (СК) России материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) для решения вопроса о возбуждении в отношении неё уголовного дела, сообщили 21 июня в правоохранительных органах.
«Материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — сказал источник, слова которого приводят «Известия».
По его словам, актрисе инкриминируется вторая часть этой статьи, которая предусматривает максимальное наказание от трёх до шести лет лишения свободы.
Ранее в СК уже заявляли, что проверят высказывания Трояновой с призывами к убийству российских детей. О такой проверке просила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей. Политик подчеркнула, что особенно страшно слышать подобные высказывания от женщины.
Как передавало ИА Регнум, 17 июня в отношении бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.
Также Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов. А Министерство внутренних дел России объявило Лазареву в розыск.