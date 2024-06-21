* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет (СК) России материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) для решения вопроса о возбуждении в отношении неё уголовного дела, сообщили 21 июня в правоохранительных органах.

Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС Актриса Яна Троянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — сказал источник, слова которого приводят «Известия».

По его словам, актрисе инкриминируется вторая часть этой статьи, которая предусматривает максимальное наказание от трёх до шести лет лишения свободы.

Ранее в СК уже заявляли, что проверят высказывания Трояновой с призывами к убийству российских детей. О такой проверке просила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей. Политик подчеркнула, что особенно страшно слышать подобные высказывания от женщины.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня в отношении бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Также Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов. А Министерство внутренних дел России объявило Лазареву в розыск.