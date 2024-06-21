Тверь, 21 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Тверского областного суда по установлению факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа в Калининской (ныне Тверской) области с 1941 по 1944 год. В зале присутствовали участники Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич и Спартак Андреевич Сычев, представители ветеранских организаций, Общественной палаты Тверской области, юнармейцы, участники «Движения первых».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя выступил с обвинительной речью на суде о геноциде народов СССР

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, процесс по установлению факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа в Калининской области начался 27 мая. Заявление было подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Документ содержит требование признать геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в указанный период немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 64 651 жителя Калининской области, — это представители мирного населения и военнопленные.

Заключительное заседание по делу прошло накануне одной из самых трагичных дат в истории страны — в канун 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, Дня памяти и скорби.

В своём выступлении с обвинительной речью Игорь Руденя рассказал о фактах преступлений фашистов на территории Калининской области.

«Наш долг — сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах кровавого фашистского террора, которому подвергся наш народ в период с 1941 по 1945 год, — отметил Игорь Руденя. — Собранные многочисленные факты, документальные свидетельства подтверждают, что такого жестокого геноцида, который устроили нацисты на территории нашей страны и нашей Калининской, ныне Тверской области, история до этого не знала. Особой жестокостью к советским гражданам отличались карательные отряды, в состав которых входили пособники нацистов из числа поляков, финнов, итальянцев, румын, украинцев и представителей всех трёх прибалтийских стран».

Руденя рассказал, что в 1942–43 годах группы карателей, в том числе 13-го литовского батальона фашистской армии, предприняли несколько экспедиций в западные районы Калининской области. Преступники зверствовали, убивали мирных жителей, угоняли в рабство в Германию. Разграбив дома граждан, сжигали деревни. Всего во время Великой Отечественной войны на территории Калининской области было полностью уничтожено более семи тысяч населённых пунктов. Заживо сжигали жителей целых деревень. Также, подчеркнул глава региона, есть многочисленные задокументированные свидетельства об использовании фашистской армией мирного населения в качестве живого щита на поле боя. Всего за время оккупации Калининской области было убито, замучено, погибло не менее 40 876 человек, более 23 735 человек было угнано в Германию. На неоккупированных территориях фашисты намеренно бомбили гражданские объекты, уничтожали школы, детские сады, больницы и роддома, учреждения культуры. Несмотря на знак Красного Креста, нацисты специально наносили бомбовые удары по госпиталям и санитарным поездам, подчеркнул Руденя. В общей сложности в Калининской области было разрушено порядка 1400 школ, 120 дошкольных учреждений, 380 больниц, около 40 библиотек и музеев.

Как отметил Игорь Руденя, в Тверской области будет продолжена системная работа по установлению всех фактов и участников преступлений, совершённых фашистами и их приспешниками на территории региона.

Тверской областной суд удовлетворил заявление прокурора Тверской области и признал юридический факт геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа в Калининской области с 1941 по 1944 год.

Сегодня же в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» открыта временная выставка, посвящённая Дню памяти и скорби. Экспозиция отражает все ужасы Великой Отечественной войны. В трёх залах парка размещены документальные исторические фотографии, в том числе из архивов Тверской области. В частности, представлена экспозиция об Ине Константиновой, которая была партизанкой-разведчицей 2-й Калининской партизанской бригады и погибла в марте 1944 года. Благодаря сохранившимся личным дневникам посетители могут ознакомиться с информацией о довоенной жизни Ины, ее детстве, семье, мечтах и планах. На выставке представлены хроники боевого пути девушки, героических поступков и гибели партизанки.