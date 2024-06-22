Москва, 22 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Представители «Русской общины» готовы сорваться среди ночи, чтобы помочь попавшему в беду человеку, но для этого он должен быть членом организации и помогать другим. Об этом глава организации Андрей Ткачук заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Telegram-канал Русской Общины

Он рассказал, что человек может, например, просигнализировать, что на него напали. В общине не знают, кто именно напал и чем закончится эта история, но мчатся на помощь, так как хотят выручить человека.

«Как можно ненавидеть ситуацию, которую не знаешь? Мы только знаем, что человек просигналил, что он в беде и что ему срочно нужна помощь», — ответил Ткачук на вопрос о том, движет ли членами общины ненависть к обидчикам их товарища.

Он пояснил, что всем желающим не раздают номер, с помощью которого можно «нажать тревожную кнопку», так как община — не благотворительная организация и не служба спасения, она создана для взаимопомощи.

«Сначала вы должны к нам вступить и быть активным членом общины — тоже помогать людям. Например, наши женщины проводят во дворах русские праздники или работают в нашей кибердружине. В интернете тоже есть поле для деятельности и для битв», — пояснил Ткачук.

По его словам, в виртуальном пространстве сегодня проходит половина жизни. Так, люди могут забросать жалобами и обращениями чиновников, не выполняющих свои обязанности, поэтому массовые обращения — очень действенный инструмент для того, чтобы заставить власть работать.

«Кроме того, наши женщины помогают фронту. Они плетут сетки, заливают окопные свечи и шьют тёплые вещи. Поверьте, вам там будет чем заняться», — добавил общественник.

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