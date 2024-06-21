Москва, 21 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Работающие пенсионеры смогут восстановить недополученную за восемь лет сумму после завершения работы. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Депутат напомнил, что с 2025 года пенсия будет индексироваться дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. Исаев подчеркнул, что индексация пенсии коснётся работающих и неработающих пенсионеров.

«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», — написал Исаев в Telegram-канале.

Он добавил, что недополученная за восемь лет сумма не пропадает и будет восстановлена после завершения работы пенсионером.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отмечал, что в прошлые годы индексацию пенсий работающим пенсионерам не проводили из-за финансовых ограничений. Сейчас у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей. Глава государства поручил подготовить соответствующий законопроект и принять в Госдуме в весеннюю сессию.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, подчеркнула она.

10 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. Премьер тогда подчеркнул, что важно создавать условия, чтобы работающие пенсионеры могли продолжать трудиться и делиться знаниями с молодым поколением специалистов.