Якутск, 21 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Международные спортивные игры «Дети Азии» возвращаются на свою историческую родину и состоятся с 25 июня по 7 июля в Якутске. В честь этого события 21 июня в деревне спортсменов VIII Игр был поднят флаг Российской Федерации, сообщает пресс-центр соревнований.

Пресс-центр соревнований «Дети Азии» В деревне спортсменов VIII Игр «Дети Азии»

«Отрадно, что сегодня мы открываем деревню спортсменов и приветствуем наших участников соревнований. Первыми мы встретили команду Республики Саха (Якутия) и подняли на флагшток российский флаг. Сегодня ожидаем другие делегации, уверен, VIII Игры «Дети Азии» пройдут на высоком уровне», — сказал мэр деревни Степан Павлов.

Молодые спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. Соревнования пройдут на 16 спортивных площадках города.

Пресс-центр соревнований «Дети Азии» В Якутске над деревней спортсменов подняли флаг России

«Я буду принимать участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. Для нас огромная честь быть здесь. VIII Игры «Дети Азии» для меня начало новых достижений, желаю всем участникам удачи», — отметила член сборной Якутии Юлия Жирохова.

Как сообщало ИА Регнум, международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года. Соревнования были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

Церемония открытия VIII Игр «Дети Азии» состоится 26 июня на стадионе «Туймаада» в Якутске.