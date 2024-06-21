Якутск, 21 июня, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Сирийские спортсмены стали первыми иностранными участниками, прибывшими в Якутск на VIII Игры «Дети Азии». В Международный аэропорт им. Платона Ойунского сирийцы прилетели двумя рейсами, их встречали волонтёры, сообщает пресс-центр соревнований. Команда поборется за медали в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе, художественной гимнастике.

Пресс-центр соревнований «Дети Азии» Первая иностранная команда прибыла в Якутск на игры «Дети Азии»

«Мы очень рады, что прибыли в Якутию, благодарим за тёплый приём. В нашей команде 33 спортсмена, мы постарались хорошо подготовиться, думаю, выступим достойно», — сказал заместитель главного тренера сборной Ал Аббуд Башир.

Пресс-центр соревнований «Дети Азии» Первая иностранная команда прибыла в Якутск, где 25 июня стартуют игры «Дети Азии»

VIII Игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске. На соревнования заявлены спортсмены из 24 стран. Торжественная церемония открытия состоится 26 июня на стадионе «Туймаада». Зрителей ждёт трёхчасовая программа: парад делегаций спортсменов и флагов стран-участниц, вокальные и хореографические номера, а также выступления известных артистов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, на полях 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Айсен Николаев приглашал на церемонию открытия Международных спортивных игр «Дети Азии» и празднование национального праздника «Ысыах» руководителей правительства Республики Казахстан. Также в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым обсуждался рад вопросов, в том числе проведение ряда спортивных и культурных мероприятий.