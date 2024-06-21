Москва, 21 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» откроется премьерой фильма «Авдеевка. Так выглядит война». Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Афиша фестиваля

«Низкий поклон всем героям замечательных фильмов, которые вошли в программу нашего фестиваля, и вообще всем, кто защищает сейчас нашу Родину и нашу правду», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Основные показы пройдут с 29 по 30 июня.

На церемонии открытия зрителей ждёт музыкальная и поэтическая программа с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной, группы «Зверобой», поэтов Анны Долгаревой и Анны Ревякиной, симфонического оркестра композитора-неоклассика Игоря Скворцова и других исполнителей и поэтов.

В программе фестиваля 13 фильмов о героях специальной военной операции — бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидят фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

В основе премьерного фильма «Авдеевка. Так выглядит война» автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде — истории жителей Авдеевки. С героями ленты зрителей знакомит спасатель МЧС Юрий, который вытаскивал людей из разрушенных авдеевских подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева.

«Мы дважды попали под обстрел, когда, помимо основных съёмок, ездили по адресам и искали людей, чьи родственники из России обратились к нам за помощью», — рассказывает автор Ольга Кирий. По её словам, несколько лет у многих не было никакой связи с родными. «Мы нашли пожилую женщину, сообщили её дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм», — поделилась Кирий.

На фестивале состоятся еще несколько премьерных показов. Автор и режиссёр Олег Некишев снял продолжение фильма об «антифашистском караване», объединяющем европейских активистов и волонтеров. Общественные деятели выражают поддержку и оказывают помощь жителям Донбасса. Главными героями ленты «Караван антифашистов. Испанская рапсодия» стали активисты Испании.

«Фильм о железном человеке» — картина автора Елены Норкунайте и режиссера Абаса Али-Заде о жителе Крыма с несгибаемой силой воли: после тяжелого ранения он потерял обе ноги, но не потерял веру в себя.

Новая работа Клима Поплавского «Оркестр Белого» — это хроника освобождения города Авдеевки. Фильм погружает зрителя в эпицентр боя и дает возможность оказаться в историческом моменте — после взятия террикона и до захода на авдеевские дачи.

В рамках мероприятий деловой программы пройдут дискуссии и круглые столы с экспертами, создателями и героями фильмов. Так, на фестивале состоится открытая встреча с военными корреспондентами «Военкоры: 2 года на фронте», а также панельная дискуссия «Военная документалистика» с участием документалистов Максима Фадеева и Сергея Белоуса. О переменах в обществе и месте России на политической карте мира запланирован разговор с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым «Россия сегодня — беседа о главном». Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников примет участие в круглом столе о значении веры на войне.

В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Документальные ленты о героях СВО увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Показы в этих странах прошли при поддержке Россотрудничества.