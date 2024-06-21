Москва, 21 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский руководит Украиной без всяких на то оснований, он и его подельники — преступники и самозванцы, сообщил 21 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники, совершившие преступление, предусмотренное статьёй 109 УК Украины («Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти»)», — написал Медведев во «ВКонтакте».

По его словам, издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению, а назначенные ими должностные лица не являются властью.

«Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая 2024 года истёк установленный конституцией Украины срок полномочий Зеленского как лидера страны. После утраты легитимности бывший глава киевского режима не вправе продлевать военное положение на Украине, руководить армией в качестве верховного главнокомандующего, получать иностранную финансовую и военную помощь, распоряжаться бюджетными средствами, подписывать международно-правовые договоры в сфере безопасности.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что так как в конституции Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента, то нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти. Глава государства при этом не исключил возможности переговоров со спикером Верховной рады, но только на тех условиях, на которых Россия договаривалась с Украиной в Минске, а затем в Стамбуле в 2022 году и с учётом сегодняшних реалий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявляли, что Белый дом, не задумываясь, выбросит Владимира Зеленского на «свалку истории», заменив его на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Сейчас наиболее подходящим кандидатом на место Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.