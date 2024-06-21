Дублин, 21 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО станет плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ), написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огромная, убийственная разрушительная сила трёх тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — заявил он.

Боуз прикрепил к своему сообщению видео, которое ранее разошлось в соцсетях. На нём показано, как в результате удара поражается место временной дислокации ВСУ в районе села Липцы Харьковской области. В силовых структурах России 20 июня подтвердили, что это было первое применение ФАБ-3000. Их массовое производство началось в феврале 2024 года.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов. Он также добавил, что новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие.

Китайский эксперт Шао Юнлин полагает, что российская авиабомба ФАБ-3000, оснащённая устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине. При этом издание Forbes называет её «чрезмерно мощной» для ударов по позициям украинских боевиков и предупреждает об угрозе для самолётов-носителей.

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков ранее сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов ранее заявил, что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.