Ереван, 21 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Армения признаёт Государство Палестина, говорится в опубликованном 21 июня заявлении армянского министерства иностранных дел.

TASS/ EPA/FAZRY ISMAIL

В МИД подчеркнули, что военный конфликт и катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа — один из первоочередных вопросов международной повестки, требующих урегулирования. Армения категорически отвергает насилие в отношении мирного населения, требует освобождения заложников, призывает к немедленному прекращению огня и продолжает выступать за решение конфликта между Израилем и Палестиной на основе принципа «двух государств», сказано в документе.

«На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признаёт Государство Палестина», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня нижняя палата парламента Словении проголосовала за признание Палестины независимым государством. Министр иностранных дел Таня Файон отметила, что Словения стала 147-м государством, официально признавшим Палестину.

Замглавы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что европейские страны поступают правильно, когда признают Палестину, только их решения запоздали. Он напомнил, что Палестину признавал ещё Советский Союз.

Количество признавших Палестину суверенным государством стран растёт, и это говорит об укреплении в мире стремления к скорейшему решению палестинской проблемы, заявил 30 мая глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, который позволит сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что Россия как правопреемница СССР продолжает придерживаться позиции, согласно которой Палестина является самостоятельным государством.