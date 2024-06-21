Москва, 21 июня, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение Вашингтона обсуждать с Россией новый российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «Катюша»). Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?» — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза указал на циничность позиции Соединённых Штатов, которые поставляют дальнобойное вооружение киевскому режиму и в то же время «вполне серьёзно» предлагают России обсуждать новый ДСНВ.

Вместе с тем Медведев допустил, что новый договор может обсуждаться после отказа США от поставок оружия Киеву и запрета на членство Украины в НАТО.

«В противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории. Пусть волнуется вся их элита», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Белого дома выразил готовность обсуждать новый ДСНВ вне контекста конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности администрации Пранай Вадди отметил, что ДСНВ могут заменить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что власти США имеют «предпочтительный подход» в этой теме и хотят, чтобы этот подход также предпочитали Россия и Китай.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в августе 2023 года отмечал, что США давно нарушают «дух и букву» соглашения и нелегитимно вывели из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить это проигнорировали.