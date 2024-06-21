Москва, 21 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не следит за заявлениями украинского МИД относительно следующей «мирной» конференции.

ТАСС/ Артем Геодакян

«Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований», — прокомментировал Лавров заявление Киева о том, что следующий «мирный» саммит должен завершить конфликт и на него якобы пригласят Россию.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что самой реалистичной основой для урегулирования конфликта на Украине являются инициативы, предложенные президентом России Владимиром Путиным на коллегии МИД РФ 14 июня.

Как передавало ИА Регнум, так называемый мирный саммит по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили чуть более 90 государств, половина из которых — европейские, а также восемь организаций.

Итоговый документ изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько государств, среди которых Руанда, Иордания и Ирак. Позже к коммюнике саммита присоединилась Замбия.

Ранее руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина открыта к участию России в следующем «мирном» саммите.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.

Перед саммитом 14 июня на коллегии МИД России Путин назвал условия, при которых Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Москва требует признания частью России регионов, вернувшихся в её состав, а также нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что мирная инициатива Путина не является ультиматумом. Он напомнил, что после переговоров в 2022 году между Россией и Украиной существенно изменилось положение. Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии выполнения требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и при учёте новых территориальных реалий.