Алма-Ата, Казахстан, 21 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Самая реалистичная основа для урегулирования конфликта на Украине была озвучена президентом России Владимиром Путиным, заявил 21 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Сергей Лавров

«Самая реалистичная основа (для урегулирования конфликта на Украине) была предложена президентом Путиным», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В числе условий для их начала глава государства назвал полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также назвал условием переговоров отмену антироссийских санкций Запада. При этом он указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, где пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин также указал на необходимость Киеву и Западу признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.