* запрещённая в России организация

Москва, 21 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Москве суд приговорил украинку Кристину Любашенко (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к 12 годам колонии общего режима за запуск в небо воздушных шаров в цветах флага украинской группировки «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в России), сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

РИА Новости/Алексей Филиппов

В марте 2022 года Любашенко вступила в ряды террористической организации, а с 5 по 8 мая 2023 года запустила в небо из московской квартиры на Ломоносовском проспекте воздушные шары в цветах флага организации.

В тот же период она разместила колонки в окнах квартиры и гостиничного номера, через которые распространяла фейки о российской армии.

В Казани 28 ноября 2023 года поймали боевика из «Легиона «Свобода России», готовившего теракты. Как передавало ИА Регнум, мужчина изготавливал технические средства для нападения на различные объекты инфраструктуры и организовывал акции, в которых пропагандировал экстремистские идеи.

В Ростове-на-Дону 18 сентября 2023 года сотрудники ФСБ задержали двух россиян при подготовке поджога административного здания. Злоумышленники действовали по заданию представителей «Легиона «Свобода России» и готовили в регионе диверсионно-террористические акты.