Москва, 21 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Телеведущий Отар Кушанашвили находится в стабильном состоянии после операции, потребовавшейся в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил 21 июня его друг музыкальный критик Владимир Полупанов на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео " КАКОВО?!"/YOUTUBE Телеведущий Отар Кушанашвили

«Друзья, Отара прооперировали, состояние стабильное», — написал Полупанов.

По его словам, ситуация была опасной, Кушанашвили нужно было спасать. Подключились самые опытные врачи, а многие артисты предложили финансовую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Полупанов заявил, что подтвердились самые худшие опасения о здоровье Кушанашвили — у телеведущего обнаружили раковую опухоль. Врачи решили проводить операцию. Официально это не подтверждалось.

Ранее продюсер телеведущего Антон Шестак сообщил, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Продюсер уточнил, что Кушанашвили поместили в реанимацию из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника.

В ноябре Кушанашвили неожиданно стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. На скорой телеведущего увезли в Боткинскую больницу, он был в сознании и разговаривал с медиками. Там его состояние стабилизировали. Позже продюсер Виктор Ладненко заявил, что у Кушанашвили в последнее время было много работы и «просто не выдержало сердце».