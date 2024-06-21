Новосибирск, 21 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после пожара на предприятии по утилизации отходов в городе Оби, в результате которого погиб рабочий. Об этом 21 июня сообщили в региональном главном управлении СКР.

МЧС Росссии

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»)», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в рамках расследования уголовного дела задержан заместитель директора коммерческой организации.

По данным следствия, пожар произошёл в складском помещении предприятия при выполнении сотрудниками коммерческой организации работ по утилизации вторичного сырья. Работы проводились с нарушением требований охраны труда, отметили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня при пожаре в производственном здании в городе Оби Новосибирской области погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

3 июня на складе в Новосибирске загорелась кровля. На первом этаже здания хранились ёмкости с горюче-смазочными материалами. Пожару был присвоен третий ранг.

Позже в МЧС сообщили, что огонь охватил крышу на площади 4500 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

2 мая здание склада загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Новосибирске. Горел склад с автозапчастями. К тушению пожара привлекалось более 50 специалистов и 16 единиц техники.