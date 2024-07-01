Москва, 1 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Ожирение называют неинфекционной пандемией XXI века. Причём в последнее время наблюдается серьёзное «омоложение» этой болезни: число детей и подростков с ожирением за последние годы выросло как во всём мире, так и в России. По данным Минздрава России, всё чаще это заболевание находят у детей от 15 до 17 лет. И ключевым провоцирующим фактором медики называют безответственное отношение к питанию.

Freepick Здоровое питание

«Ожирение — не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребёнка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берётся под контроль», — отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Именно поэтому Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» с 1 июля запускают платформу, направленную на популяризацию детского здорового питания и профилактику детского ожирения. Авторы проекта в игровом формате помогут подрастающему поколению сделать свой выбор и понять, что правильное питание — это то, что формирует настоящее и будущее. Крепкое здоровье — приоритет национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов — это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков — «кем я хочу быть, когда вырасту?». Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем. Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только», — говорит генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Так, на портале «Думай, что ешь» подростки смогут примерить на себя разные профессии и получить рекомендации по питанию, которые помогут добиться успеха в карьере. Причём на странице представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: это блогер, режиссёр, врач, учёный, биотехнолог, разработчик игр и другие).

Каждое направление деятельности имеет свои особенности: например, врач должен поддерживать иммунитет, режиссёр быть усидчивым, а учёному необходимо упорство для новых открытий. И пользователям портала объяснят, как «прокачать» эти навыки, в том числе с помощью здорового питания. Также подростки узнают о свойствах различных продуктов, познакомятся с медиками, которые помогают справиться с лишним весом. И, кроме того, дети получат специальный ЗОЖный стикерпак от Telegram-канала «Образ жизни».

Формировать культуру питания и основ здорового образа жизни среди детей помогают и специальные уроки, которые проходят в российских школах по федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

«В нашей школе проводятся такие мероприятия, чтобы сформировать у детей представление о важности питания, как части сохранения здоровья. Наши ребята с удовольствием участвуют в различных квестах и конкурсах, составляют собственное правильное меню», — отметила педагог школы №1 в станице Калининской Краснодарского края Галина Парфёнова.

А в Липецке медики рассказали о принципах сбалансированного питания в школах и колледже транспорта и дорожного хозяйства. Под руководством специалистов ребята составили пищевую пирамиду и проверили свои знания в играх «Вредно — полезно» и «Мифы о правильном питании».

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» помогает сохранению здоровья, благополучия и жизни россиян. Благодаря ему всё больше людей начинают вести здоровый образ жизни: меняют рацион питания на более сбалансированный, регулярно занимаются спортом и отказываются от вредных привычек.