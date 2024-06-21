Москва, 21 июня, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Более 81% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

Согласно опросу, главе государства доверяют 81,2% опрошенных россиян, недоверие выразили 14,9% респондентов.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,7% граждан страны, не доверяют — 17,8%.

Работу президента России одобряют 78,9% опрошенных, не одобряют — 13%. Работу председателя правительства одобряют 54,6% граждан, не одобряют — 8,7%.

Опрос был проведён с 10 по 16 июня 2024 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как передавало ИА Регнум, работу президента Владимира Путина положительно оценили 82% граждан России, сообщил 14 июня Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). По мнению 82% россиян, Путин на посту президента работает скорее хорошо, обратного мнения придерживаются 8% опрошенных. Скорее доверяют главе государства 81% граждан, 11% заявили, что скорее не доверяют.

Согласно опросу, результаты которого ФОМ опубликовал 11 июня, 86% граждан России назвали себя патриотами, не считают себя таковыми 9% россиян. Авторы исследования обратили внимание на то, что рост в России числа людей, считающих себя патриотами, неуклонно продолжается с июля 2019 года.