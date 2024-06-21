Пхеньян, 21 июня, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину его бюст и картину с российским лидером на фоне Красной площади. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Как видно на фотографиях агентства, северокорейский лидер демонстрирует Путину бюст российского президента, на котором выгравировано золотыми буквами «Глубокоуважаемый» и «Желаю Вам здоровья».

Помимо бюста, Ким Чен Ын подарил Путину картину. На ней изображен портрет российского лидера внутри круглого обрамления на фоне Спасской башни Кремля и собора Василия Блаженного и залпами салютов над ними.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

На другой фотографии президент России держит золотую медаль. Однако что именно это за медаль, агентство не уточняет.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Путин признался, что не ожидал столь тёплого приёма в КНДР. Президент добавил, что отдельные вещи в частной программе визита были «совсем неожиданными».

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Затем начались переговоры двух лидеров. В завершение визита российского лидера состоялся государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына. На приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.