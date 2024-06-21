Медведев назвал условия для переговоров с США
Медведев: США должны отказаться от поддержки Киева ради договора с Россией о ЯО
Москва, 21 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Переговоры с Соединёнными Штатами по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) возможны только при их отказе от поддержки киевского режима, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, США «оборзели» — новый ДСНВ может быть только после отказа Вашингтона от поставок оружия Киеву и блокирования приёма этой страны в НАТО.
«В противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории», — написал Медведев в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, 7 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ. Ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым, сказал Гутерриш.
В своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также российский лидер призвал не упоминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в его использовании у России нет, подчеркнул глава государства. В вопросе о применении ядерного оружия РФ руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал Путин.
В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.