Москва, 21 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Переговоры с Соединёнными Штатами по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) возможны только при их отказе от поддержки киевского режима, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, США «оборзели» — новый ДСНВ может быть только после отказа Вашингтона от поставок оружия Киеву и блокирования приёма этой страны в НАТО.

«В противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ. Ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым, сказал Гутерриш.

В своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также российский лидер призвал не упоминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в его использовании у России нет, подчеркнул глава государства. В вопросе о применении ядерного оружия РФ руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал Путин.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.