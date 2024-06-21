Москва, 21 июня, 2024, 09:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае при массированной атаке БПЛА на регион пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщается 21 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«При массированной атаке на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прилёта беспилотника при исполнении служебных обязанностей сотрудники МЧС получили травмы.

«Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — добавили там.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, сообщили ранее в Министерстве обороны России.

Кроме того, по информации военного министерства, силы ПВО уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины в районе северо-западной части Чёрного моря.

В ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников Северский, Ейский и Темрюкский районы Краснодарского края. В посёлке Волна обломки БПЛА упали на гостевой дом, никто не пострадал.