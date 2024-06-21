Краснодар, 21 июня, 2024, 07:56 — ИА Регнум. В Краснодаре в результате падения на котельную обломков дрона-камикадзе погиб один из сотрудников. Семье окажут всю необходимую помощь.

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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего поддержку», — написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае после ночной массированной атаки украинских беспилотников пострадали четверо человек.

В ночь на 20 июня, также в результате атаки дронов ВСУ, произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем в Адыгее. Кроме того, украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани.

В Брянской области отразили очередную попытку украинских боевиков совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Об этом 21 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.