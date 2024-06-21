Сеул, 21 июня, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Южнокорейский МИД планирует вызвать посла РФ Георгия Зиновьева для выражения протеста в связи с подписанным в Пхеньяне договором России с Северной Кореей, в котором оговаривается военная помощь. Об этом сообщает «Рёнхап».

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

В подписанном РФ и КНДР договоре говорится, что если какая-либо из двух сторон «подвергнется вторжению или будет введено военное положение, другая сторона окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в её распоряжении средствами и без промедления».

МИД Южной Кореи вызовет 21 июня Зиновьева, чтобы донести до него позицию Сеула по договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР был заключён, по словам лидера Ким Чен Ына, «самый мощный договор в истории российско-северокорейских отношений».

Речь о межгосударственном договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, контуры которого были намечены ещё в ходе визита Ким Чен Ына на Дальний Восток осенью 2023 года.

Путин, в свою очередь, добавил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках этого договора. Президент также отметил, что РФ ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.