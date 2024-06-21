Вашингтон, 21 июня, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Многоцелевой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В перебросили на остров Гуам, сообщило Индо-Тихоокеанское командование Пентагона.

hdpic. club Бомбардировщик ВВС США В-1В

Согласно официальному заявлению, американский бомбардировщик доставили «для поддержки рутинных миссий».

Самолёт будет базироваться на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон планирует в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что «всё идёт по плану» для достижения поставленных задач — к концу года разместить ракеты.

Американские власти намерены усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году они планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности, заявил в декабре 2023 года представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс. Nikkei добавило, что Япония и Филиппины, с которыми США развивают сотрудничество в области безопасности, неохотно принимают на своей территории новые американские военные мощности из опасения стать целью для Китая в случае вооружённого конфликта в регионе.

Россия опасается, что решение Вашингтона о размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности необратимо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.