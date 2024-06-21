Москва, 21 июня, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Собранные доказательства подтверждают, что фашисты во главе с Адольфом Гитлером планировали истребить советский народ. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«В материалах вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления», — заверил глава СКР.

По словам Бастрыкина, фашисты планировали «истребление мирного населения не только отдельных населённых пунктов и регионов, но и всего советского народа».

Он привёл несколько примеров. Так, в 1941 году в подмосковном Микулино немцы убили более 500 пациенток психиатрической больницы. Женщины скончались от голода, замораживания, отравления ядами и газом, а также были расстреляны.

В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12 на месте расстрела пациенток обнаружено массовое захоронение.

В Брянской области гитлеровцы расстреливали жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года они убили 318 человек, среди которых 60 малолетних детей. Здесь же действовал пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-142», где находились не менее 80 тыс. человек, половина из которых были до смерти замучены.

Установлено, что за время оккупации в области истребили порядка 278 тыс. мирных советских граждан и военнопленных.

В 1942–1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками были убиты не менее 2,6 тыс. человек.

«Эти и другие факты зверств нацистов подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведённые трофейные документы, но и результатами проведённых следственных действий. В их числе допросы бывших узников концлагерей и родственников погибших, данные осмотров мест захоронений, заключения комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз», — пояснил RT Александр Бастрыкин.

В годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 млн мирных жителей Советского Союза были или целенаправленно убиты (7,4 млн), или умерли от жестоких условий оккупационного режима (4,1 млн человек), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 млн).

Российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов, уже 20.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны и Дня памяти и скорби ФСБ РФ опубликовала рассекреченный архив с показаниями бывшего начальника штаба госуправления пропаганды НСДАП Вернера Вехтера, подчинённого Йозефа Геббельса, о том, как нацисты скрывали подготовку к нападению на Советский Союз.

Управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха Катынского дела.