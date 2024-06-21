Тбилиси, 21 июня, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что однопартийцы («Единое национальное движение») бывшего президента Михаила Саакашвили хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но нынешняя власть этого не допустит. Такое мнение высказал политик журналистам.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, «Нацдвижение» продвигает для Грузии сценарий, по которому сейчас идёт Украине.

«Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдёт ни в коем случае», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предательстве президента республики Саломе Зурабишвили свидетельствует о серьёзных противоречиях внутри грузинских элит. Такое мнение высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

Кобахидзе поручил министерству иностранных дел страны сократить контакты с Западом. Решение было принято на фоне заявления руководителей США, анонсировавших введение ограничений в отношении грузинских политиков из-за принятого парламентом Грузии закона об иностранных агентах. Представители правящей партии Грузии, ранее комментируя эти меры Вашингтона, отмечали, что независимость «не продаётся за визы».

Кобахидзе также заявил, что Грузия собирается вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Европейского союза. Грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году, написал он в соцсети.