Херсон, 21 июня, 2024, 00:57 — ИА Регнум. В Херсонской области в ночь на 21 июня объявили ракетную опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Он призвал население соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Также Сальдо заверил, что оперативные службы в Херсонской области приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, российская система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету ATACMS над Геническом в Херсонской области.

Российские системы противовоздушной обороны вечером 20 июня сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем Запорожской области.

В течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами подавили 15 украинских беспилотников.