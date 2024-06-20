Жуковский, Московская область, 21 июня, 2024, 00:44 — ИА Регнум. В боевых действиях в зоне спецоперации погиб актёр, режиссёр, поэт и педагог Леонид Гусаров. Об этом сообщили в Жуковской детской школе искусств № 1, где он с 2012 года преподавал театральное мастерство.

Жуковская ДШИ №1 Леонид Гусаров

«Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, Леонид Гусаров считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — написали коллеги в некрологе.

У актёра уже был военный опыт — в 2016 году Гусаров служил в Сирии и был награждён медалью Минобороны РФ. На спецоперацию 50-летний артист ушёл добровольцем в августе 2023 года.

Леонид Гусаров родился в Иркутской области, в Ангарске. Окончил Иркутское театральное училище. Работал в омском театре «Галёрка», в Нижегородском театре комедии, в 2012 году переехал в Жуковский.

Кроме театральной деятельности, он успешно снимался в кино. Зрителю актёр запомнился по сериалу «Последний мент», российско-американскому фильму «Споры», где он играл главную роль, последней работой в кино была драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».