Геническ, Херсонская область, 21 июня, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Российская система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету ATACMS над Геническом в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

О последствиях на земле не уточняется. В администрации Херсонской области также добавили, что сбили снаряды РСЗО и беспилотник над полуостровом Чонгар, в районе трассы Харьков — Симферополь.

Как сообщало ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны вечером 20 июня сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем Запорожской области.

На Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске и на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Киевский режим не заинтересован в прекращении огня из-за нежелания проводить выборы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.