Варшава, 20 июня, 2024, 23:57 — ИА Регнум. В небе над Польшей был замечен воздушный шар. По сообщению оперативного командования родов войск страны, аэростат летел со стороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», — говорится в сообщении польской стороны в социальной сети X.

При этом поляки отмечают, что российская сторона заранее предупредила о возможном попадании шара в воздушное пространство Польши. Над аэростатом, защищающим объекты в Калининградской области, был потерян контроль.

«Полёт воздушного шара постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши», — добавили в оперштабе.

Польские военные признали, что аэростат не представляет угрозы, поэтому принято решение не применять оружие.

Как сообщало ИА Регнум, у берегов американского штата Аляска рыболовецкое судно обнаружило разведывательный аэростат. Экипаж судна сделал фото объекта и направил снимки в федеральные службы.

Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не аэростатом, но предварительная версия ФБР говорит о его сходстве с воздушными объектами, применяемыми другими странами для наблюдения.

Высотный аэростат неизвестного происхождения перехватили силы NORAD над штатом Юта в США 23 февраля. Аэростат заметили на высоте 13 км. Однако происхождение аэростата и его назначение оставалось неизвестно. Из-за этого NORAD продолжил его отслеживать.

Позднее стало известно, что перехваченный высотный аэростат оказался любительским.

В 2023 году в США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, который несколько дней висел в небе.