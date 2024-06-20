Москва, 20 июня, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года, не предусматривающий компенсации за её приостановку в 2016 году, сообщило издание Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Александр_Казаков

Согласно предусмотренным поправкам в закон «О страховых пенсиях», работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, но без учета недополученных средств.

Следовательно, работающим пенсионерам не возместят выплаты, которые они недополучили за указанный период.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отмечал, что в прошлые годы индексацию пенсий работающим пенсионерам не проводили из-за финансовых ограничений. Сейчас у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей. Глава государства поручил подготовить соответствующий законопроект и принять в Госдуме в весеннюю сессию.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, подчеркнула она.