Москва, 20 июня, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Индексация пенсий в начале 2025 года будет проходить по одним правилам для работающих и неработающих пенсионеров. Об этом рассказал журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Александр Сухов/РИА Новости

По словам министра, размер прибавки к пенсии при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих получателей. При этом включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров произойдёт лишь после увольнения.

Для расчёта размера прибавки к пенсии в 2025 году за базу будет использоваться размер пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов.

Акцентируется, что работающим пенсионерам не будут компенсированы средства, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году.

Как сообщало ИА Регнум, индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. Об этом 10 июня заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что в прошлые годы индексацию пенсий работающим пенсионерам не проводили из-за финансовых ограничений, но сегодня у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил Антон Котяков. Для этого потребуется не менее 100 млрд рублей.