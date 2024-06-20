Мелитополь, 20 июня, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны вечером 20 июня сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем Запорожской области. О работе ПВО сообщили в местной администрации.

РИА Новости

Прилёты были зафиксированы около 22:00. По информации оперативных служб, было несколько попыток обстрелять Мелитополь.

«Всего система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем», — уточнили в городской администрации, добавив, что городу ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове поздно вечером 20 июня был слышен взрыв — в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

На Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске и на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Вооружённые силы России впервые применили в зоне спецоперации управляемую авиабомбу ФАБ-3000. Удар был нанесён по пункту временной дислокации ВСУ в населённом пункте Липцы Харьковской области.