Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2024, 23:23 — ИА Регнум. В Сочи спасатели обнаружили в Чёрном море тело девушки. Предположительно именно она пропала во время шторма, сообщили 20 июня в МЧС России.

Игорь Онучин/РИА Новости

«Спасатели обнаружили в море тело девушки», — указали в Telegram-канале ведомства.

После опознания будет установлена личность погибшей, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в Сочи 20-летняя жительница Липецкой области пропала в акватории пляжа «Ривьера». Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что во время шторма девушка и парень находились в воде около берега. В какой-то момент девушку унесло волной, молодой человек сумел выбраться на берег. Спасатели организовали поиски пропавшей девушки. Сотрудники МЧС на катере обследовали Чёрное море, в том числе пирсы, волнорезы, а также осматривали берег. Оперативные службы охватили поисками акваторию от «Ривьеры» до микрорайона Мамайка. Девушку искали с берега, а потом с воды с использованием катеров.

Вечером 28 июля 2023 года во время шторма в Сочи погибла девушка. Она пошла купаться на диком пляже у остановки Красный Штурм и захлебнулась. Очевидцы сразу сообщили об этом спасателям, которые прибыли на место через несколько минут, однако девушку спасти не удалось.