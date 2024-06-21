Луганск, 21 июня, 2024, 09:34 — ИА Регнум. «Единая Россия» и МГЕР объединятся, чтобы провести по всей России патриотические акции 22 июня, в День памяти и скорби. В городах планируют создать сотни «огненных картин», темой которых выступят события Великой Отечественной войны.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР организуют в регионах акции в День памяти и скорби

Инсталляция, посвященная началу Великой Отечественной войны, будет составлена из тысяч зажжённых свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. Как сообщает mkset.ru, к участию в акции присоединятся ветераны, участники специальной военной операции, депутаты фракции «Единой России» в Государственной думе, активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы».

Одну из наиболее масштабных «огненных картин» — из 30 тысяч свечей — планируется создать в Казани. Активисты партии при участии движения «Волонтёры Победы» подготовят портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы отправятся в торжественное шествие, неся свечи, от парка Горького до парка Победы. Свое участие в акции подтвердил Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР организуют в регионах акции в День памяти и скорби

В Махачкале из 20 тысяч свечей составят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе пройдёт акция «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей планируют сложить образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» можно будет увидеть передачу Знамени Победы солдатом ВОВ бойцу спецоперации. В Северной столице на Дворцовой площади в День памяти и скорби появится звезда Красной Армии и цифра 80 — такой патриотический жест будет посвящён годовщине прорыва и 80-летию снятия блокады Ленинграда. В городе воинской славы Ельце в Липецкой области из 7 тысяч свечей активисты выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского».

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР организуют в регионах акции в День памяти и скорби

В Херсонской области, как и годом ранее, население зажжёт в окнах домов и учреждений свечи, чтобы почтить память павших воинов ВОВ. У памятников погибшим героям под звуки метронома активисты «Единой России» будут читать письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах пройдёт показ кинокартины «Судьба человека».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», акции памяти также организуют в 40 странах мира при участии активистов «Волонтёров Победы». Речь идёт о Германии, Индии, Турции, ЮАР, Кипре, Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и т.д.

Секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко рассказал, что в День памяти и скорби жители республики вспомнят тех, кто погиб, сражаясь с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что сегодня, как и более чем 80 лет назад, русский народ снова борется с нацизмом.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР организуют в регионах акции в День памяти и скорби

«Уже традиционно в этот день мы присоединяемся к акции «Огненные картины войны». В этом году наши активисты выложат из более чем 5 тысяч свечей очертания монумента «Родина-мать» — собирательный и аллегорический образ Родины, которая призывает всех объединиться для борьбы с врагом. Для всего Донбасса этот образ близок из-за не прекращающихся уже 10 лет боевых действий и символизирует единство русского народа перед приспешниками фашизма», — отметил он.

По всей республике жители присоединятся к акции «Свеча памяти» и зажгут тысячи свечей в память обо всех погибших в годы войны.

«Несмотря на все сложности, жители ЛНР сегодня уверены: победили тогда — победим и сейчас! И только после нашей победы наступит долгожданный мир!» — сказал Денис Мирошниченко.