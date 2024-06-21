Мелитополь, 21 июня, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Активисты «Единой России» совместно с МГЕР проведут во всех регионах России памятные акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В городах будет создано более сотни «огненных картин», посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР проведут в регионах акции в День памяти и скорби

Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в столице появится инсталляция, посвящённая началу Великой Отечественной войны. Участники акции зажгут несколько тысяч свечей. Принимать участие в мероприятии будут ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе, активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы».

Самая большая «огненная картина» — из 30 тыс. свечей — появится в Казани. Активисты партии при поддержке движения «Волонтёры Победы» намерены выложить портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. С зажжёнными свечами молодогвардейцы совместно с единороссами проследуют от парка Горького до парка Победы. Среди участников — Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков. Об этом пишет mkset.ru.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР проведут в регионах акции в День памяти и скорби

В столице Дагестана Махачкале из 20 тыс. свечей будет создано изображение водружения Знамени Победы над Рейхстагом, а также силуэты летящих журавлей. В Саратове в этот день на Соколовой горе появится инсталляция под названием «Связь поколений» — из 15 тыс. свечей будут выложены образы советского и современного воинов у Вечного огня.

В Брянске на Кургане Бессмертия на «огненной картине» будет организована передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади появится звезда Красной Армии, а также цифра 80 — в ознаменование годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе воинской славы Ельце в Липецкой области участники акции из 7 тыс. свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского».

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР проведут в регионах акции в День памяти и скорби

Кроме того, изображение монумента «Родина-мать» из нескольких тысяч свечей появится в Луганске. «Огненные картины» появятся и на Саур-Могиле в ДНР. В окнах домов социальных учреждений Херсонской области зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Под звуки метронома у памятников павшим героям активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах пройдёт показ фильма «Судьба человека».

Как пишет сайт ER.ru, при поддержке активистов движения «Волонтёры Победы» памятные акции пройдут в 40 странах мира. В их числе Германия, Индия, Турция, ЮАР, Кипр, Сербия, Бразилия, Австралия, Египет, Ливан, Мексика, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и другие.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР проведут в регионах акции в День памяти и скорби

«22 июня мы отмечаем День памяти и скорби, мы склоняем свои головы, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал собой в годы Великой Отечественной войны. «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» совместно с «Волонтёрами Победы» во всех муниципальных образованиях области проведёт возложение цветов к мемориалам ВОВ и другие памятные акции, чтобы отдать дань уважения погибшим в той страшной войне», — заявил региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Запорожской области Роман Стариков.

Кроме того, в регионе пройдёт акция «Огненные картины войны». Эти картины представляют собой инсталляции из выложенных свечей, которые изображают знаковые сражения ВОВ и героев той эпохи. В этом году планируется выложить из зажжённых свечей изображение танка Т-70 и надпись «Мелитополь помнит». Вечерняя иллюминация огненных картин обещает быть завораживающим зрелищем.

ER.ru «Единая Россия» и МГЕР проведут в регионах акции в День памяти и скорби

«Непосредственно в День памяти и скорби в штабе общественной поддержки «Единой России» пройдут мастер-классы по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и увековечить на полотнах память своих родственников или выдающихся личностей, написанные портреты наших героев будут представлены на тематической выставке», — добавил Стариков.