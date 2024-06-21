Херсон, 21 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и волонтеры МГЕР проведут в российских городах патриотические акции в День памяти и скорби. В разных регионах страны создадут сотни «огненных картин» из тысяч зажженных свечей. Акция пройдет в ночь с 21 на 22 июня в память о событиях Великой Отечественной войны.

ER.ru ЕР совместно с волонтерами партии проведет акции в День памяти и скорби

В Москве акция пройдет у Музея Победы. Там соберутся ветераны, участники СВО, депутаты ЕР, волонтеры партии и движения «Волонтеры Победы», передает mkset.ru.

Одну из самых больших «огненных картин» (30 тысяч свечей) создадут в Казани. Активисты выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и члены партии пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

ER.ru ЕР совместно с волонтерами партии проведет акции в День памяти и скорби

Знамя Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей изобразят из 20 тысяч свечей в Махачкале. В Саратове на Соколовой горе из 15 тысяч свечей выложат образы советского и российского воинов у Вечного огня.

В Брянске из свечей создадут картину, как советский солдат передает Знамя Победы бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге из тысяч свечей создадут звезду Красной Армии и цифру «80» — в честь годовщины прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе воинской славы Ельце в Липецкой области из семи тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского».

В Луганске «огненная картина» изобразит монумент «Родина-мать». Подобные картины появятся и на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим героям под звуки метронома активисты ЕР прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

ER.ru ЕР совместно с волонтерами партии проведет акции в День памяти и скорби

Как сообщает сайт партии ER.RU, активисты проведут акции памяти в 40 странах мира, в том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

«22 июня — одна из самых скорбных дат в истории. Начало Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней, а потери составили 27 миллионов человек», — отметил секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что в регионе уже второй год в память о жертвах ВОВ зажигаются свечи. И в этом году участников акции станет больше.

ER.ru ЕР совместно с волонтерами партии проведет акции в День памяти и скорби

«Зажженные свечи наши активисты снимают и выкладывают видео в социальных сетях. Кроме того, мы обязательно присоединимся к федеральной акции по чтению воспоминаний героев. Актив партии прочитает письма участников ВОВ, воспоминания героев под бой метронома у памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», — добавил Кастюкевич.

Кроме того, в открытых кинотеатрах Херсонской области пройдут бесплатные кинопоказы патриотических фильмов.