Москва, 20 июня, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 1990 году помиловал серийного убийцу, нациста Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорён к 18 пожизненным срокам. Соответствующие документы опубликованы на портале «История.рф».

imago images/Christian Thiel/ТАСС Урсула фон дер Ляйен и её отец Эрнст Альбрехт

Судя по материалам, которые нашёл и перевёл эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Егор Яковлев, 1 февраля 1980 года суд в ФРГ признал Шарфеттера виновным в совершении 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР, и приговорил нациста к 18 пожизненным срокам. Шарфеттер избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, за что получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании из-за его преклонного возраста и плохого самочувствия. В феврале 1990 года глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал преступника. Немецкие власти выпустили его из тюрьмы 30 марта 1990 года. Он скончался в 1998 году в возрасте 90 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий журнал Bunte написал, что двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса. Прадед Хабека был признан военным преступником, сказано в материале.

В феврале немецкие СМИ сообщили, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Во время Второй мировой войны дед Бербок находился в звании офицера вермахта, служил инженером в области противовоздушной обороны и активно поддерживал нацистский режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Министерство иностранных дел Германии попыталось оправдать Бербок, заявив, что глава ведомства якобы не знала про нацистские взгляды своего предка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов. В частности, глава МИД Германии Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма, напомнила дипломат.