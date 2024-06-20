Ханой, 20 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. НАТО «переезжает» в Азию, и это создаёт угрозу безопасности России, заявил 20 июня президент Владимир Путин.

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Блоковая система, которая сейчас сколачивается в Азии, вредит и другим странам региона, сказал глава государства в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

Россия будет реагировать на эту угрозу, подчеркнул президент.

«Мы видим, что в Азии происходит: блоковая система сколачивается. Уже НАТО туда «переезжает» — как на постоянное место жительства. Это, конечно, создаёт угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать, и будем это делать», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в КНДР должен напомнить Западу о важности отношений НАТО с Азией. Военный блок обеспокоен оборонным сотрудничеством России с КНДР, Китаем и Ираном, а потому намерен «усиливать сотрудничество» со странами Азии, сказал генсек.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД выступил с двумя важнейшими инициативами, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. При этом если первой инициативе, проекту мирного соглашения с Украиной, было уделено колоссальное внимание, то о второй писали куда меньше, хотя речь шла о предложении создать систему коллективной безопасности в Евразии, указал эксперт.

На указанной встрече с руководством министерства президент заявил, что страны Запада во главе с США в конце ХХ века решили, что одержали победу в холодной войне и могут определять порядок мироустройства. Ранее он назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО.