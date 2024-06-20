Ханой, 20 июня, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Обстрелы Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил 20 июня президент России Владимир Путин.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии. — Прим. ред.), мы это анализируем», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

Отражать удары дальнобойным оружием по территории страны — важнейшая задача России, отметил глава государства. Попытки Киева любой ценой выдавить ВС РФ из-под Харькова, к которым киевский режим подталкивает Запад, дорого обойдутся Украине, подчеркнул Путин.

Новую попытку контрнаступления Киев будет пытаться подать как свой стратегический успех, отметил президент. Запад всё время повышает градус эскалации, рассчитывая, что Россия в определённый момент испугается, сказал глава государства. Москва оставляет за собой право в качестве ответной меры поставлять оружие в другие регионы, в том числе, возможно, и в КНДР, отметил Путин.

«Западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем, и неважно, как они применяются. И мы так же можем сказать: поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе беседы с журналистами в Ханое глава государства также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но этого не хочет киевский режим, поскольку не желает проводить выборы.

Россия не просит ничьей помощи в проведении СВО, сказал также Путин. Заключённый с КНДР оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту, подчеркнул он.

Ранее президент отмечал, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто игнорируя мирные инициативы и прямо заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения.

17 мая Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.