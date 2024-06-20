Ханой, 20 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.

Владимир Смирнов/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

По его словам, к Пхеньяну можно относиться как угодно, но вводить санкции по политическим соображениям негуманно.

«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал Путин.

Он напомнил, что есть потери и в его семье. По словам российского лидера, во время блокады Ленинграда его брат заболел и умер практически от голода.

По словам Путина, международный санкционный режим требует изменений. По его мнению, санкции должны соответствовать современному уровню развития человечества.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее российский лидер заявлял, что запущенный США механизм санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. По его словам, конфронтационная политика США по расширению в Северо-Восточной Азии своей военной инфраструктуры и проведению военных учений с участием враждебных к КНДР армий подрывает мир и стабильность и несёт угрозу безопасности всем странам региона.

Путин заявил, что Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций и продолжат совместное противодействие практике «санкционного удушения».

В марте Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР. Перед началом заседания Совбеза постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «давно назрел мыслительный процесс» по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, а эксперты санкционного комитета перестали справляться со своими обязанностями.