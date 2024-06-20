Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Ханой, 20 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.
По его словам, к Пхеньяну можно относиться как угодно, но вводить санкции по политическим соображениям негуманно.
«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал Путин.
Он напомнил, что есть потери и в его семье. По словам российского лидера, во время блокады Ленинграда его брат заболел и умер практически от голода.
По словам Путина, международный санкционный режим требует изменений. По его мнению, санкции должны соответствовать современному уровню развития человечества.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее российский лидер заявлял, что запущенный США механизм санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. По его словам, конфронтационная политика США по расширению в Северо-Восточной Азии своей военной инфраструктуры и проведению военных учений с участием враждебных к КНДР армий подрывает мир и стабильность и несёт угрозу безопасности всем странам региона.
Путин заявил, что Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций и продолжат совместное противодействие практике «санкционного удушения».
В марте Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР. Перед началом заседания Совбеза постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «давно назрел мыслительный процесс» по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, а эксперты санкционного комитета перестали справляться со своими обязанностями.