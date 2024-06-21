Москва, 21 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Преобразование Нижегородского района Москвы в современный кластер для работы и жизни продолжается. Здесь активно развиваются территории, которые ранее были заброшены или использовались неэффективно.

COLDY Бизнес-центр класса А N’ICE TOWER, комплекс апартаментов бизнес-класса N’ICE LOFT

Транспортная доступность и планы развития района повышают интерес к жилому и коммерческому строительству в перспективе двух-пяти лет, и, как следствие, отмечается рост инвестиционной привлекательности расположенных в нём объектов.

В Нижегородском районе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) уже построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Нижегородская». В минувшем году в районе было открыто движение по Юго-Восточной хорде — участку Московского скоростного диаметра.

Кроме того, сразу несколько крупных девелоперов реализуют в районе проекты жилого и коммерческого строительства с благоустройством прилегающих территорий и обеспечением социальной инфраструктуры. Девелопер COLDY строит в центре Нижегородского района бизнес-центр класса А N’ICE TOWER, который расположен рядом с комплексом апартаментов бизнес-класса N’ICE LOFT. Компании получат возможность предоставить больше рабочих мест недалеко от дома, а люди смогут экономить время в пути и проводить больше времени со своими семьями.

Также в районе в рамках программы КРТ проходит реорганизация 61 тыс. кв. м территории «Серп и молот». Планируется реорганизация 412 250 кв. м территории Карачарово и участков, прилегающих к Рязанскому проспекту.

Поскольку район активно застраивается, здесь будут усовершенствовать территорию, прилегающую к крупным объектам строительства. Например, появится новая улично-дорожная сеть, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Аналогичным путем развивались и другие территории столицы. Так, центр современного искусства «Винзавод» и культурно-деловой комплекс «Большевик», благоустроенные промзоны «ЗИЛ» и «Серп и молот» — в прошлом земли промышленного назначения, а сегодня это локации с современными домами, уютными кафе, парками и музейными пространствами.