Москва, 20 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Москве из-за непогоды госпитализировали 18 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, но угрозы их жизни нет, сообщил 20 июня столичный департамент здравоохранения.

Андрей Черкасский ИА Регнум

В числе госпитализированных — четверо детей, их состояние оценивается как удовлетворительное, отметил также Депздрав.

«Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объёме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий», — сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Как передавало ИА Регнум, московские власти ранее призвали жителей города 20 июня воздержаться от пребывания на улице. Мэр Сергей Собянин предупредил, что в Московском регионе прогнозируются смерчи, а также ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с.

Городские службы Москвы работали в усиленном режиме из-за непогоды. Заместитель мэра Пётр Бирюков сообщал, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Из-за урагана в Москве, по предварительным данным, погибли два человека. Столичное управление Следственного комитета сообщало, что на севере Москвы из-за упавшего во время урагана дерева погиб мужчина. На северо-востоке Москвы из-за урагана строительные леса рухнули на мужчину, он скончался, рассказал источник телеканала «360.ru».

Во время урагана в Москве упали более 700 деревьев, повреждения получили свыше 300 автомобилей, сообщил журналистам вечером 20 июня Бирюков. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, отметил заместитель мэра. Специалистам удалось не допустить подтоплений городских территорий, сейчас системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, добавил Бирюков.